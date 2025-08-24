«Clayton é magnífico, coloca grande energia na equipa»
Sotirios Sylaidopoulos elogia o avançado brasileiro
Sotirios Sylaidopoulos, treinador do Rio Ave, considerou no final do empate (3-3) em Arouca, que a equipa tem confiança de estar no caminho certo, apesar de ainda não ter vencido para a Liga. O técnico grego elogiou também Clayton, autor de dois golos e uma assistência este sábado.
Os desafios táticos que o Arouca colocou ao Rio Ave
«Foi um jogo eletrizante para todos. Os adeptos gostaram e nós estávamos muito emocionais no jogo também. Foi um jogo taticamente muito interessante. Penso que controlámos o jogo muito melhor do que o Arouca, é a minha primeira impressão, com muito respeito pelo Arouca, porque é uma grande equipa e eu já parabenizei o treinador por apresentar uma boa equipa. Penso que estivemos melhor posicionados, melhores no último terço e tivemos várias chances para sentenciar a partida. Estamos apenas a falhar em pequenos detalhes, que refinar o nosso jogo, para controlá-lo a 100 por cento. Mas, por vezes, o último minuto não é sobre a tática, não é sobre o posicionamento, é mais sobre estar focado, concentrado e perceber do que o jogo precisa. Penso que, nestes pequenos detalhes, não estivemos tão bem quanto gostaria.»
Clayton marcou dois golos e deu uma assistência
«É um jogador muito importante para nós, foi magnífico na época passada e estamos muito contentes por tê-lo. Mas eu fico mais feliz pelo compromisso que ele mostra, pelo clube, pela equipa, pelos colegas. É uma pessoa excecional e como jogador também, mas, para mim, não é só pelo contributo com os golos e assistências, é mais pela personalidade, pelo carácter e pelo espírito de colocar esta energia toda na equipa e ajudar os companheiros.»
Ainda não ganhou, mas Rio Ave está no caminho certo
«Para mim, o futebol é sobre entender as dinâmicas e o que cada situação necessita. Se conseguirmos ter facilmente uma construção de jogo desde trás e tirar partido disso, claro que queremos. Penso que, nos dois jogos, se virmos os dados estatísticos, contra o Nacional, até ao minuto 60/65, podíamos ter matado o jogo, fizemos mais de 20 remates, 12 à baliza. A equipa está a criar chances e tenho a certeza que os resultados vão chegar, porque, para nós, o mais importante é o processo e a construção do mesmo. Jogos como este dão-nos confiança de que estamos no caminho certo.»