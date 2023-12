O treinador do Rio Ave, Luís Freire, espera que a sua equipa dê continuidade ao bom momento na partida deste domingo diante do Arouca, em jogo da 13.ª jornada da Liga.

«Passámos um momento difícil, mas estamos a crescer, temos três jogos sem derrotas e melhoramos claramente a qualidade de jogo. Fomos superiores nos últimos jogos. Queremos vencer e com energia que vamos meter temos tudo para conseguir um bom resultado», afirmou.

O técnico elogiou o Arouca, «uma equipa respeitável, com bons jogadores, cuja última classificação [último lugar] não reflete a qualidade do plantel».

«Tanto o Daniel Ramos como o Daniel Sousa são excelentes treinadores, e apesar de as coisas nem sempre correrem bem o importante é como acaba e não com começa. Não acho que tenham estilos de jogo muitos diferentes, mas estamos identificados com o adversário, sabemos como temos de estar na partida», defendeu.

«Estamos melhor do que estávamos no controlo emocional, com bons resultados e boas exibições que até mereciam mais do que o empate nos dois últimos jogos», atirou.

Luís Freire voltou ainda a falar sobre arbitragem, tal como já havia feito no final do empate diante do Estrela da Amadora, na jornada passada.

«Acredito que dão o seu melhor, mas se as coisas não correrem bem, também é preciso treino, para não se voltar a errar. É preciso ter essa mentalidade de aperfeiçoar processos. E, depois, têm de ser julgados pela competência, como todos no futebol», referiu, sobre os árbitros.

O Rio Ave joga este domingo em casa do Arouca, a partir das 18h00.