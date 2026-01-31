Rio Ave-Arouca, 0-3 (crónica)
Tubarões de Vila do Conde devorados pelos esfomeados lobos de Arouca
Os tubarões de Vila do Conde foram completamente devorados pelos esfomeados lobos de Arouca. Os vilacondenses, depois de naufragar na Madeira, voltaram a andar à deriva diante da bem organizada formação arouquense. Triunfo justo da única equipa que decidiu aparecer a jogo.
Tiago Esgaio abriu o marcador no fecho da primeira parte. Na segunda, um autogolo de Lomboto e um tento de Hyunju valeram três preciosos pontos ao Arouca, que soma agora 20, os mesmos do Rio Ave. Já sem André Luiz, transferido para o Olympiacos, os vilacondenses vão ter de encontra
A primeira metade foi de fraca qualidade e com poucos motivos de interesse. Ainda assim, o Arouca foi a única equipa que demonstrou vontade de marcar, perante um Rio Ave apático. Depois da pesada derrota sofrida na Madeira diante do nacional, o treinador da formação vilacondense mudou quase meia equipa (cinco alterações) para a receção aos arouquenses. Contudo, as modificações não trouxeram nada de novo a jogo rioavista, órfão do seu abono de família – André Luiz, transferido para o Olympiacos.
Vasco Seabra, depois da boa prestação diante do Sporting, mudou apenas uma peça na equipa. Saiu o castigado Matías Rocha, expulso diante dos leões, e entrou para o eixo da defesa o neerlandês Kuipers. No entanto, é preciso puxar a fita do jogo até à meia hora para ver um lance digno de registo. Djouahra disparou uma bomba à entrada da área e Chamorro a voar para evitar o golo. Grande defesa do substituto do habitual titular, Miszta.
Os adeptos do Rio Ave desesperavam com a equipa que não dava sinal de vida. Indiferentes aos assobios alheios, os arouquenses começaram a subir no terreno e a encostar os vilacondenses às cordas. O golo surgiu em cima do descanso após pontapé de canto. Fontán apareceu ao segundo poste a desviar de cabeça para o primeiro, onde apareceu Tiago Esgaio a cabecear, também ele, para o fundo das redes.
A toada de jogo manteve-se na segunda metade. Silaidopoulos não mexeu em tempo de intervalo, ao contrário do expectável, e o Arouca aproveitou para marcar. Antes, já Dhouahra tinha desperdiçado uma boa oportunidade quando estava isolado. Redimiu-se pouco depois, quando cruzou para a área e, na confusão, acabou por ser Lomboto, com o ombro, a marcar na própria baliza. Subia a contestação dos adeptos vilacondenses.
O treinador vilacondense mudou a estrutura da equipa para um 4x4x2 e a equipa começou a ter mais bola. Contudo, voltou a ser a formação arouquense a marcar. Combinação à esquerda do ataque com Djouahra a servir Lee Hyundu que rematou colocado para o terceiro. Para piorar, o Rio Ave perdeu Aguilera por lesão, que parece grave. Até ao apito final, destaque para um remate ao ferro de Vrousai, o único remate com perigo da formação vilacondense.
Após o jogo, foi quente nas bancadas, com os adeptos a contestar a continuidade do treinador. Os recados foram dirigidos para a bancada presidencial, tendo como alvo a presidente do clube. “O Rio Ave é nosso” ou “Isto não é o Rio Ave” foram algumas das frases proferidas pelos adeptos.
O FC Arouca foi ao Estádio dos Arcos vencer por 0-3 os vilacondenses 🐺#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #LigaPortugalBetclic #RioAveFC #FCArouca #betanolp pic.twitter.com/c8oXh0LDVB— sport tv (@sporttvportugal) January 31, 2026
FIGURA: Lee Hyunju (Arouca)
Excelente jogo do médio sul-coreano, fazendo de forma muito eficaz a transição entre a defesa e o ataque. Lee Hyunju esteve sempre muitop ativo no jogo e foi coroado com um golo. Após boa combninação na esquerda, o médio atirou em jeito para o fundo das redes, selando o resultado e dando mais três pontos à equipa.
MOMENTO DO JOGO: Terceiro golo arouquense
Depois de sofrer o segundo golo, Silaidopoulos mudou a estrutura da equipa. Abandonou a defesa a cinco e passou a jogar com uma a quatro. Começou a ter mais gente na frente e mais posse de bola. No entanto, na primeira vez que o Arouca foi à área contrária, marcou e deitou por terra qualquer intuito de recuperação.
NEGATIVO: Exibição do Rio Ave
Exibição pobre do Rio Ave. Depois da pesada derrota sofrida na Madeira (4-0), esperava-se uma reação enérgica dos vilacondenses. Contudo, nada disso aconteceu. A turma rioavista parece ter-se esquecido de ir a jogo e a contestação dos adeptos não se fez esperar. Assobios, apupos, insultos, abandono do estádio a 20 minutos do fim… nada faltou. Treinador e presidente do clube foram os alvos da fúria dos adeptos.