Levará semanas até o Arouca digerir a derrota em Vila do Conde, a contar para a quarta jornada da Liga (1-0). Uma dividida entre o guardião Mantl e Clayton resultou no único golo da partida. Num encontro geralmente equilibrado, os comandados de Luís Freire inauguraram o marcador no melhor momento ofensivo.

Na tarde deste domingo, o timoneiro dos vilacondenses operou três alterações para retomar a via dos triunfos, após o desaire no Estádio do Dragão. Por isso, Freire apostou em Panzo, Richards e Olinho, em detrimento do suspenso Patrick William, além de João Tomé e Kiko Bondoso, relegados para o banco de suplentes.

Quanto ao Arouca, Gonzalo García repetiu o onze apresentado ante o Nacional, almejando o segundo triunfo na Liga, o primeiro longe da Serra da Freita. Importa realçar que o Arouca não vence em Vila do Conde desde setembro de 2014.

Reveja, aqui, toda a história deste encontro.

Ao quarto minuto, Bruno Costa, o árbitro, aproveitou uma bola perdida pela linha lateral para interromper o jogo. Queixoso do pé, o juiz foi obrigado a deixar o relvado, rendido por Miguel Fonseca, de 28 anos, em estreia na Liga. O então quarto árbitro assumiu o apito, a partir do nono minuto.

Seguiram-se 17 minutos de desinspiração e monotonia. Nas bancadas, os adeptos da casa trocaram o ânimo pela frustração, como habitual, sem medo dos adjetivos. Até que, por fim, aos 35m, Tiago Morais de um «safanão» no encontro. O remate à entrada da área foi o primeiro de vários avisos, inaugurando o melhor momento do Rio Ave.

De ensaio em ensaio, os vilacondenses aliaram a velocidade de Richards à tenacidade de Amine e de Clayton. Numa das várias investidas em profundidade, o ponta de lança brasileiro caiu após uma dividida com o guardião Mantl.

À vista desarmada e à distância, a intervenção do alemão parecia legal. Todavia, Miguel Fonseca assinalou falta, fora de área. E o burburinho nas bancadas intensificou-se quando Manuel Mota – no VAR – se dedicou à análise deste delicado lance. Assim, aos 42m, Miguel Fonseca apontou para a marca de grande penalidade.

Seguiu-se o principal momento de festa no Estádio dos Arcos na tarde deste domingo. Clayton assinou o segundo golo na Liga, frustrando o voo (quase) certeiro de Mantl.

Até à pausa, a equipa técnica dos «Lobos» travou-se de razões, ora com os árbitros, ora com os efusivos adeptos do Rio Ave. No relvado, Sylla continuava «curto» para efetivar as vontades do Arouca.

Desespero traiu Arouca

O segundo tempo foi mais intenso, face à resposta dos visitantes e aos contra-ataques dos anfitriões. De parada e reposta, Henrique Araújo até empatou, aos 52m, mas em fora de jogo. A acumular créditos em novo empréstimo do Benfica, o madeirense, de 22 anos, foi titular pelo segundo jogo consecutivo. Todavia, nesta quarta jornada, sem motivos para celebrar.

De olho, pelo menos, no empate, Gonzalo García deu ordens para os seus pupilos subirem linhas e apostarem na profundidade, pelo meio. Em simultâneo, o técnico uruguaio apostou em Ivo Rodrigues, Morozov e Trezza, em detrimento de Weverson, Jason e Henrique Araújo.

Em todo o caso, os «Lobos» acusaram o golo em cima do intervalo, pelo que raramente completaram o elo entre o meio-campo e o ataque. Na linha lateral, por várias ocasiões de mãos na cara, Gonzalo García foi o espelho de uma tarde errática na construção e no posicionamento.

Do outro lado, Luís Freire deu ordens para aguardar pelo erro dos adversários, convidando aos sprints de Clayton e potenciando o «perfume» de Tiago Morais.

Até final, o desespero dos «Lobos» esbarrou no muro verde e branco, com Panzo a embalar a festa dos milhares de vilacondenses. Nos derradeiros minutos, foi a vez de Luís Freire cerrar punhos e dentes e apontar à «onda» que o guarda.

O segundo triunfo caseiro – e no campeonato – permite ao Rio Ave escalar até ao nono lugar, com seis pontos. Tal como diante do Farense, a turma de Freire triunfou por 1-0, num arranque de época escasso em golos marcados (3). O regresso do campeonato será na Vila das Aves, na tarde de 14 de setembro (18h). São dois os pontos que separam Rio Ave e AVS (11.º).

Quanto ao Arouca, permanece junto da zona de despromoção, no 14.º lugar, com três pontos. O regresso a casa acontecerá ante o líder Sporting, na noite de 13 de setembro (20h15), uma sexta-feira.

Oportuno, Clayton brilha

Clayton, autor do único golo, foi decisivo. E, diga-se, um dos mais esclarecidos. Ao cabo de quatro partidas leva dois golos e é a principal referência no ataque do Rio Ave. Veloz e imponente, combinou com Tiago Morais e Richards para ameaçar Mantl. Uma peça crucial no puzzle de Luís Freire.

Penálti capital e polémico

Levou os adeptos da casa à euforia e as hostes dos «Lobos» ao desespero. A partir do minuto 43, o encontro não mais foi igual. Positivo, somente, pela monotonia da primeira parte.

Como referido no arranque desta crónica, Gonzalo García e companhia não esquecerão este lance durante as próximas semanas.

Negativo: uma tarde tão bonita fora relvado

A festa em Vila do Conde começou cedo, à boleia de uma bancada lotada. O céu estava limpo e a temperatura amena, pelo que as condições pareciam ideias. Mas, até aos 35m, pouco ou nada aconteceu. Felizmente, Tiago Morais acordou o Rio Ave.

No segundo tempo, o nervosismo dominou os protagonistas, que acusaram a necessidade das próximas semanas para aprimorar dinâmicas. Exige-se outro «perfume». Os protagonistas poderão começar por olhar para a bancada, onde não falta vontade e audácia.