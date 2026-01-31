Silaidopoulos, na sala de imprensa, disse que a equipa foi abaixo psicologicamente após o segundo golo. O treinador do Rio Ave compreende a frustração dos adeptos, mas acredita que vão dar a volta à má fase.

A equipa pareceu desconectada hoje, quer tática, quer mentalmente

«Acho que começamos bem, mas depois dos 30 minutos começámos a ter as linhas muito distantes. Sofremos golo em cima do intervalo e isso não foi bom. Na segunda parte entrámos bem, mas depois do segundo golo fomos abaixo psicologicamente. Continuamos a cometer os mesmos erros e isso não ajuda à performance da equipa.»

Acha que a equipa esteve mal a defender?

«Em alguns momentos aconteceu da equipa não defender em conjunto. Mas acho que nós conseguimos corrigir, mas sabemos que não é fácil durante o jogo ajustar as coisas, até porque a parte emocional conta muito.»

Houve muita contestação no fim. Compreende a frustração dos adeptos?

«Se não entendesse, não estava aqui. É perfeitamente compreensível a frustração dos adeptos. No último mês não temos estado ao nível que já estivemos e isso é algo que temos de analisar. A equipa técnica e os jogadores, em conjunto, vamos dar a volta.»

Perdeu André Luiz. Se perder Clayton vai ser um duro golpe para a equipa?

«Não podemos responder a “ses”. Se acontecer, temos de estar preparados. O Clayton continua aqui e a dar tudo pelo clube. Vamos ver o que acontece nos próximos dias.»