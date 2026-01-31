Vasco Seabra, treinador do Arouca, mostrou-se satisfeito com a exibição da equipa e com a subida de rendimento nos últimos jogos. O técnico afirmou que a vitória é inequívoca.

Análise ao jogo

«Entrámos bem no jogo e não permitimos que o Rio Ave desse uma resposta diferente depois do resultado no jogo anterior. Quisemos ser nós a criar dificuldades no processo com bola do Rio Ave, mas nem sempre o passe não estava a sair bem na transição. Acabámos a primeira parte a ganhar 1-0, mas já com 11 remates. A segunda parte foi nossa e penso que a vitória é inequívoca.»

Melhor momento da temporada?

«É o melhor momento em termos de resultados e a verdade é que isso começa na estrutura que, num momento delicado, manteve a confiança em todos. Sentimos que estávamos a trabalhar bem, os jogadores mantiveram-se focados e tivemos esses momentos de fragilidades. Aí, mostramos que somos muito unidos e a equipa tem demonstrado uma atitude competitiva mais elevada e isso tem permitido fazer mais pontos. As duas últimas derrotas não merecíamos sair do jogo sem pontos. Só ganhámos três pontos hoje e ainda temos muitos para fazer. Este tem de ser o caminho.»

Maior capacidade mental da equipa nesta altura do campeonato

«Sinto que a equipa se sente mais cómoda e confortável no jogo. A equipa não perde o norte nem a exigência. A equipa está a confiar mais e isso tem a ver com o crescimento da equipa, que merece pela forma como se dedica durante toda a semana. Faltam muitos pontos, mas sabemos que é este caminho.»