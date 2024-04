O Rio Ave e o Arouca empataram esta noite, em Vila do Conde, a uma bola, no jogo que abriu a jornada 30 da Liga.

No Estádio dos Arcos, Joca abriu a contagem para a formação da casa aos 36 minutos. No início do segundo tempo, ao minuto 47, Rafa Mújica fez o 1-1 final.