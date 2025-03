Rio Ave e AVS empataram a zeros, este sábado, num particular realizado em Vila do Conde. Num ensaio muito disputado, e no qual Petit e Rui Ferreira aproveitaram para testar vários jogadores, as equipas não foram eficazes.

No Rio Ave, os internacionais Demir Tiknaz, Brandon Aguilera, Sina, Zoabi, Bakoulas e Kostoulas estiveram ausentes. Do outro lado, o AVS não contou com John Mercado, Eric Veiga, Gerson Rodrigues e Rodrigo Ribeiro.

O Rio Ave, 11.º da Liga, visita o Casa Pia (7.º) na tarde de 29 de março (15h30). Por sua vez, o AVS (15.º) visita o Famalicão (9.º) na tarde seguinte, às 15h30.