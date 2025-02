Petit, treinador do Rio Ave, na sala de imprensa, após igualdade (1-1) frente ao AVS:

«Senti a equipa um pouco desligada, ainda antes do jogo, e quando começou foi o que aconteceu. Quando entras no jogo com pouca intensidade e agressividade, muito lentos, torna-se mais difícil. O Aves chegou ao golo depois de uma primeira parte não muito bem conseguida.

Na segunda parte mudamos, quisemos jogar mais por fora, com os laterais a passar pelas costas e criar superioridade e chegámos à igualdade. Fica aquém do que queríamos, queríamos os três pontos, mas só conseguimos um.

[mudanças ao intervalo] Lançámos no jogo o Bakoulas, um miúdo com muita qualidade, mas que tem dez dias da equipa e ainda está a ganhar conhecimento com a equipa. Fomos mudando, pusemos o Neto, pusemos o André para jogar no um para um, e as coisas foram melhorando. A equipa esteve muito apática e pouco intensa e isso acabou por marcar o jogo».