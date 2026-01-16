O Rio Ave informou que chegou a um entendimento com o Olympiakos para o término antecipado do empréstimo de Theofanis Bakoulas.

O médio-defensivo, internacional jovem pela Grécia, cumpriu apenas três jogos pela equipa de Vila do Conde na primeira metade da época.

Agora, regressa ao Olympiakos, clube que é detido por Evangelos Marinakis, acionista maioritário da SAD do Rio Ave.