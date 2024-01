Guga, jogador do Rio Ave, em declarações na flash interview da Benfica TV, após a derrota frente ao Benfica (3-1):

«[Uma análise ao jogo] Foi uma primeira parte super controlada pelo Rio Ave. Jogadas de futebol muito bem feitas e a jogada do golo assim o diz. Voltámos a entrar bem na segunda parte, com várias bolas no poste e jogadores isolados, se decidíssemos melhor se calhar estava outro colega melhor posicionado para fazer o 2-1. Depois veio a expulsão e o jogo tomou outras medidas. Se 11 para 11 já é complicado jogar aqui, com 10 torna-se mais difícil»

«[Como está o balneário depois desta derrota?] O que tiramos deste jogo é a qualidade que implementamos dentro de campo. Não é fácil jogar aqui, toda a gente sabe disso, mas a qualidade que metemos hoje dá uma força extra para a equipa no resto do campeonato. Como disse o treinador do Benfica ontem (sábado), a tabela não reflete a qualidade do Rio Ave e eu estou de acordo.»

«[É especial jogar na Luz?] É um clube que me formou, estive 12 anos aqui, é sempre especial, mas encaro todos os jogos com o máximo de profissionalismo e é assim para o resto da minha carreira.»