O Famalicão é a equipa da Liga que mais minutos deu a jogadores sub-21, de acordo com o Observatório do Futebol do Centro Internacional de Estudos do Desporto (CIES). No extremo oposto está o Rio Ave, seguido do FC Porto. A liga portuguesa é 63.ª em 93.

O estudo do CIES analisou 1.292 clubes do escalão principal de 93 países e os minhotos lideram em Portugal e de forma destacada. No total de minutos em jogos de campeonato, o Famalicão apresentou jogadores sub-21 em 43 por cento desse tempo.

Para se perceber a diferença, o Belenenses surge a seguir com 20,4 por cento do tempo e o Sporting, que é terceiro na lista, tem 19,5 por cento.

O contraste com o Rio Ave é grande. Os vila-condenses praticamente não jogaram com sub-21: o tempo de utilização é de 0,1 por cento e ainda tem diferença para o penúltimo, que é o FC Porto com 3,2 por cento.

O campeão Benfica aparece em oitavo, com 8%.

Quanto a números gerais, a liga portuguesa surge na 63.ª posição em 93. O tempo de jogo de futebolistas sub-21 no principal campeonato em 2019/20 é de 11 por cento.

Neste ranking de países, a liderança é da Eslováquia (29%), seguida da Nova Zelândia e Irlanda (ambas com 28,8 por cento).

Por outro lado, a Turquia e a Arábia Saudita têm os campeonatos com menos sub-21 em campo: têm 3,7 por cento de jogo.

Nas chamadas «big five», a França (15%) é quem mais aposta nos sub-21, seguida de Alemanha (9,8%), Inglaterra (8,5%), Itália (7,7%) e Espanha (7%).

Quanto a clubes nas cinco grandes ligas, o destaque é para o Lille. O emblema de José Fonte, Renato Sanches, Xeka e Tiago Djaló utilizou sub-21 em 32,1 por cento do tempo de jogo.