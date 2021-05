O FC Porto pode garantir este sábado a qualificação direta para a fase de grupos da Liga dos Campeões 2021/2022, que lhe vale, desde logo, um encaixe financeiro de pelo menos 38,518 milhões de euros.

Uma vaga entre os 32 clubes na fase de grupos da liga milionária garante um prémio de participação imediato de 15,25 milhões de euros (pagamento de 14,5ME + acerto final de 750 mil euros). A acrescentar a estes valores, o FC Porto junta de imediato 22,16ME, devido à 13.ª posição que ocupa formalmente a partir da próxima época no ranking a dez anos da UEFA, que lhe valem 20 parcelas de 1,108 milhões de euros. Contudo, junta-lhe já mais uma parcela de 1,108 milhões de euros, uma vez que o Arsenal, 12.º no ranking a dez anos, já não tem hipóteses de qualificação, pelo que os portistas sobem um lugar.

Além disso, embora altamente improvável, o FC Porto pode garantir, no máximo, mais 4,432 milhões de euros (quatro parcelas de 1,108ME), uma vez que quatro clubes à sua frente no ranking a dez anos ainda não garantiram vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. São casos disso, à partida para este fim-de-semana, o Chelsea (5.º no ranking), Juventus (6.º), PSG (7.º) e Borussia Dortmund (10.º).

Recorde-se que, há semana e meia, o Sporting, já campeão, garantiu em Vila do Conde, ante o Rio Ave, a qualificação direta para a fase de grupos da Liga dos Campeões e um encaixe financeiro nunca inferior a 23 milhões de euros.

Curiosamente, o FC Porto pode também garantir os milhões da prova europeia nos Arcos e, com quatro pontos de vantagem para o Benfica quando restam duas jornadas, as contas são altamente favoráveis aos dragões. A equipa comandada por Sérgio Conceição assegura o segundo lugar já na 33.ª jornada numa destas três condições: se vencer o Rio Ave, se empatar com o Rio Ave e o Benfica não vencer o dérbi, ou se perder e o Benfica também perder ante o Sporting. O duelo lisboeta joga-se às 18 horas e uma eventual derrota das águias faz o FC Porto entrar em campo ante o Rio Ave (20h30) já com a segunda posição garantida.

Aos milhões referidos, acresce posteriormente uma parcela pela quota de mercado televisivo, a designada «Market Pool».

O que o Benfica pode garantir

Caso o Benfica se apure diretamente para a fase de grupos da Liga dos Campeões, ultrapassando o FC Porto no segundo lugar, pode garantir pelo menos 35,194 milhões de euros. Aos 15,25 milhões pela presença, junta mais 19,944 milhões de euros, devido à 15.ª posição no ranking a dez anos da UEFA. Contudo, e tal como o FC Porto, a equipa encarnada pode beneficiar do não apuramento de algum clube à sua frente no ranking.

No caso dos comandados de Jorge Jesus, além de ainda olharem para o Chelsea, Juventus, PSG e Borussia Dortmund, o Liverpool, 14.º classificado no ranking a dez anos, ainda não tem apuramento garantido. Por isso, em caso de apuramento, há a possibilidade de ainda encaixarem mais 5,54 milhões de euros.