Carlos Carvalhal considerou que o ataque ao autocarro do Benfica «foi um acontecimento muito grave».

O treinador dos encarnados, Bruno Lage, foi adjunto do técnico do Rio Ave antes de voltar ao clube da Luz e Carvalhal espera que se encontrem os responsáveis.

«Foi um acontecimento lamentável, que entrou na privacidade do meu amigo Bruno Lage e dos seus jogadores. Condeno essa situação e estou à espera de ver as pessoas responsáveis sentadas no banco dos réus. É um caso grave e a justiça tem de atuar para punir de forma exemplar, até para não haver casos semelhantes no futuro», disse Carvalhal, na antevisão do duelo com o Benfica, nesta quarta-feira.