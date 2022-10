Luís Freire, treinador do Rio Ave, em declarações no final da derrota no Estádio da Luz frente ao Benfica por 4-2:

«A proposta era ter a bola ao máximo e tentar fazer o nosso jogo na Luz, o que não é fácil, porque o campeonato não acaba à oitava jornada. No primeiro golo há um mérito tremendo da nossa equipa e tem de ser valorizado. Tivemos quase 40 por cento de posse de bola, o que é de salientar. O Benfica deu a volta ao jogo com dois golos praticamente seguidos. Tentámos equilibrar-nos no campo e muito perto do intervalo sofremos o terceiro golo.

A partir daí ficou difícil para nós. Pedimos ao máximo que os jogadores tivessem bola, que saíssem e chegassem à baliza do Benfica, porque se fizéssemos o 3-2 íamos reentrar no jogo. Mas o Benfica joga bem, está a jogar bem, fez o 4-1 e nós só conseguimos chegar ao 4-2. Mesmo assim fizemos dois golos na Luz, o PSG não conseguiu, é verdade que sofremos quatro golos e temos responsabilidade nisso, sobretudo o treinador, mas mostrámos bom futebol, batemo-nos ao máximo e os jogadores deram tudo. Temos nove pontos, mas defrontámos já os três grandes e agora sim, temos de procurar ganhar mais jogos, porque queremos é somar pontos.»