Sotiris Sylaidopoulos falou à flash da BTV após o empate na Luz, com o Benfica (1-1), em encontro da primeira jornada.

«Sabíamos que seria um jogo difícil, especialmente porque foi o primeiro jogo de José Mourinho no Estádio da Luz. Tentámos manter a equipa forte na primeira parte, criando algumas oportunidades na segunda parte. Nestes jogos precisamos de estar na nossa melhor versão. Penso que estivemos bem, no mais alto nível. Devemos ser humildes e o pensamento está no jogo com o Famalicão.»

«Sabemos quem somos e o que devemos fazer, sabemos que atravessamos um processo de adaptação. A equipa está a crescer. Não somos agora a melhor equipa da Liga por empatar na Luz, mas também não éramos os piores. Vamos continuar a trabalhar. Sabemos o que estamos a fazer no dia a dia, nos treinos.»

