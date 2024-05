O Benfica despediu-se da Liga 2023-24 com um empate (1-1), frente ao Rio Ave, em Vila do Conde, num jogo em que Rafa e Di Maria nem sequer no banco estiveram.

O primeiro golo da partida foi marcado por Kökçü, aos 32 minutos, mas o Rio Ave chegou ao empate no tempo de compensação, com um penálti por mão na bola de Florentino, que Costinha converteu.