O Rio Ave está a negociar a transferência em definitivo de Guga para o Beijing Guoan, da China, sabe o Maisfutebol. O processo agora depende do acordo entre todas as partes envolvidas.

O passe do médio, recorde-se, é repartido entre três clubes: Benfica, Famalicão e o próprio emblema de Vila do Conde, com quem o jogador tem contrato até junho dem 2025.

Guga, de 26 anos, representou o Rio Ave por quatro temporadas. Foi formado no Benfica e chegou a jogar no Famalicão em duas épocas.