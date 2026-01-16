Sotiris Silaidopoulos anteviu nesta sexta-feira a receção ao Benfica na 18.ª jornada da Liga, num encontro agendado para a noite deste sábado (20h30). Em conferência de imprensa, o treinador dos vilacondenses – décimos no campeonato – não espera uma águia ferida, apesar das recentes derrotas com Sp. Braga e FC Porto. Este jogo vai ser arbitrado por Cláudio Pereira.

Benfica motivado

«Em clubes grandes, eles sabem como gerir a situação e transformar essa energia em motivação, de forma agressiva e competitiva. São muito experientes, por isso não acredito que haja qualquer impacto negativo. Vai ser um jogo muito exigente, mas é fácil motivar os jogadores. Temos de entrar fortes, acreditar e manter essa crença.»

Ruído em volta de André Luiz

«É um dos jogadores que mais evoluiu no campeonato. Tem vindo a destacar-se. Espero que jogue e que tenha uma boa prestação.»

Contratação do avançado Diogo Bezerra

«É um jogador que já vínhamos a observar há bastante tempo. Tem muitas das características que queremos na nossa equipa. Tem muito potencial e, [fisicamente], está apto, mas vai precisar de algum tempo de adaptação à equipa, à nova cultura e ao novo país. Ainda assim, estamos muito satisfeitos.»