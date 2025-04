Petit, treinador do Rio Ave, na sala de imprensa, após derrota por 2-0 frente ao Boavista, cujo técnico, Jorge Couto, não compareceu à conferência de imprensa:

«Quero dar uma palavra de apreço aos nossos adeptos que mereciam um resultado diferente. Tínhamos dito que ia ser um jogo difícil e que tínhamos de ter atitude e compromisso, mas foi mais do mesmo. Golos muito consentidos, um canto que dá golo, depois alguma intranquilidade da nossa parte.

Estávamos a conseguir criar algum desequilíbrio na direita com o André, mas faltou alguma agressividade a entrar na área e a aparecer lá com mais gente. O jogo fica marcado por dois lances.

Tentámos sempre alterar a jogar com dois avançados e tínhamos falado para chegar à linha e cruzar, mas quisemos muito jogar dentro e o Boavista tinha essa zona muito povoada. Foi uma exibição pálida e se não formos uma equipa no coletivo torna-se difícil ganhar jogos.

[o que falta para a equipa a variar mais o jogo] O espaço ia estar sempre por fora porque o Boavista ia jogar com uma linha de cinco e três médios, por isso o espaço ia estar por fora. No entanto, fomos sempre muito para dentro, sempre com o jogo interior e perdendo a bola o Boavista saía em transição. Temos de ser mais agressivos, não podemos querer jogar sempre com a bola no pé, temos de aparecer na área senão marcamos golos.

[fator casa influenciou?] Fomos sempre apoiados pelos nossos adeptos. Claro que queríamos jogar sempre em casa, mas isso não serve de desculpa porque o compromisso e atitude têm de estar sempre presentes. Nós é que complicamos o nosso jogo, tem sido isto desde a nossa chegada, sofremos golos muito consentidos. A nós custa muito criar situações e depois damos a eles. Olhar mais para nós, o que fizemos e o que temos de mudar».