O treinador Carlos Carvalhal reconheceu hoje que o Rio Ave «está no melhor momento da época», mas antecipou «muitas dificuldades» para o jogo de sábado, com o Belenenses SAD, da 23.ª jornada I Liga portuguesa de futebol.

«Em termos de resultados e níveis exibicionais este é o melhor momento [da época]. Temos vindo a jogar a um nível muito alto nos últimos jogos, atingindo uma maturidade importante, mas temos os pés assentes no chão, sabendo que temos de continuar focados e trabalhar muito», disse o treinador do Rio Ave sobre o facto de a equipa não perder para o campeonato há sete jornadas consecutivas, somando neste período cinco vitórias e dois empates.

Apesar desse bom momento, Carlos Carvalhal reconhece «muitas dificuldades» para a receção ao Belenenses SAD, no sábado, enaltecendo trabalho de Petit.

«É um adversário que, quando mudou o treinador, mudou o sistema e tem novas dinâmicas, com um novo enquadramento dos jogadores que tem ao dispor, conseguindo um equilíbrio na equipa muito bom. Fez a vida difícil ao Benfica, ganhou as últimas duas partidas. Esperamos um jogo que, dos últimos que fizemos, se apresenta com o maior grau de dificuldade», analisou Carlos Carvalhal, acrescentando que Lucas Piazón ainda se debate com problemas físicos e que «dificilmente irá recuperar para este jogo», juntando-se no lote de indisponíveis a Jambor, que está a debelar uma lesão grave.

Em sentido inverso, o médio Filipe Augusto volta às opções, após ter recuperado de uma lesão no pescoço.

O Rio Ave, quinto classificado da I Liga, com 36 pontos, recebe no sábado, em Vila do Conde, o Belenenses SAD, 15.º, com 24, numa partida agendada para as 18:00, que terá arbitragem de Jorge Sousa, da Associação de Futebol do Porto.