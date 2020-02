Carlos Carvalhal, treinador do Rio Ave, em declarações após o empate contra o Sporting:



«Liga Europa? Não assumimos candidatura nenhuma. O nosso lema é disputar jogo a jogo. Sofremos uma grande transformação no plantel, foi feito um trabalho de base e dissemos logo que o objetivo seria sempre jogo a jogo para ganhar sempre. Tem sido essa postura ousada desde o início. Temos feito grandes jogos. Penso mais no caminho do que no destino.»



VEJA TAMBÉM: o VÍDEO do empate entre Rio Ave e Sporting