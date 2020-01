Matheus Reis admitiu que o plantel do Rio Ave ficou surpreendido com as declarações de Carlos Carvalhal após derrota frente ao Gil Vicente, para a Taça da Liga.

«Mas sabíamos que foi algo que aconteceu quando todos estávamos de cabeça quente», disse o defesa, citado pela Lusa.

«Carlos Carvalhal ter ficado foi um bom presente de natal para o plantel. Estamos muitos contentes com o trabalho desta equipa técnica, e a sua permanência vai continuar a agregar valor», acrescentou.

Matheus Reis considerou que esta «tem sido uma época sólida» para assumir um amargo de boca: «Apesar de nos terem tirado a presença na 'final four' [da Taça da Liga].»

De resto, o defesa considerou que «a equipa está a crescer, está mais entrosada e mais adaptada ao estilo do jogo do treinador».

Assim, Matheus Reis e Rio Ave têm como objetivo «chegar o mais alto possível na tabela classificativa e conseguir uma presença na final da Taça da Portugal».

Quanto ao plano individual, Reis concluiu: «Tenho de continuar focado, porque neste grupo ninguém é indiscutível. Todos temos boas sombras no grupo, e temos de continuar a trabalhar para fazer ainda melhor.»