O treinador do Rio Ave, Luís Freire, em declarações na conferência de imprensa após o empate frente ao Casa Pia (1-1), em jogo da quarta jornada da Liga:

[Empate assenta bem?] «Penso que sim, na perspetiva de que na primeira parte entrámos bem, a criar perigo. O Casa Pia a primeira vez que chega à nossa baliza, faz o golo. Coloca-se em vantagem, uma equipa que defende bem. Sabíamos que tínhamos de comandar o jogo, foi o que fizemos. Criámos várias oportunidades, rematámos mais. Até ao intervalo fomos muito persistentes. Era um teste muito grande e a equipa reagiu muito bem. Ao intervalo tentámos animar os jogadores, continuámos a ser resilientes. Conseguimos o golo, um grande golo do Joca, num momento de inspiração e a partir daí o jogo ficou mais fechado. O Casa Pia no final arriscou mais, mas nunca foi extremamente perigoso. Tentámos refrescar ao máximo a equipa. Lançámos jogadores para tentar ter bola, hoje era importante voltar aos pontos. O empate para nós é justo, os jogadores a perder tiveram uma grande capacidade, acreditaram até ao fim.

[Empate importante?] Hoje, ao empatar, é um ponto que acabamos por recuperar ao longo do jogo. Animicamente é importante, o trabalho não ficou a zero pontos. Merecíamos. Agora é trabalhar bem, para aparecermos bem no nosso jogo em casa.

O Rio Ave vai sendo reduzido, mas a verdade é que os jogadores têm assumido a responsabilidade. Tentámos equilibrar a equipa, responder ao que o treinador do Casa Pia ia fazendo. A opção foi sempre equilibrar e ir à procura do segundo golo, mas sem termos o dissabor que tivemos com o FC Porto.

[Paragem das seleções será importante?] Penso que se analisarmos, temos quatro pontos, há equipas que vão ter menos. Estou satisfeito com uma coisa: a equipa cria oportunidades de golo e faz muito remates. Temos menos pontos do que merecemos pelo que fizemos, mas temos de os valorizar. A equipa mostra-se sempre muito competitiva, independentemente de estar A ou B de fora. A paragem vai ser importante para recuperar os jogadores que estão lesionados. É uma oportunidade para todos os jovens que sonham jogar ao mais alto nível e eles estão a agarrá-la. E depois quero realçar o espírito de grupo, a malta é muito unida. Se tivéssemos um balneário fraco, hoje era difícil ter esta reação.»