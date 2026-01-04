Gonçalo Brandão, na sala de imprensa, afirmou que a equipa entrou bem no jogo, mas não gostou da reentrada na primeira parte. O treinador do Casa Pia diz que a equipa tem de melhorar defensiva e ofensivamente.

Análise ao jogo.

É um resultado que não queríamos de todo. Entramos bem na primeira parte, temos três oportunidades claras de golo, mas não marcámos. Na segunda parte, ainda com 0-0, tivemos uma boa oportunidade, mas entrámos mal. A mentalidade não foi a mesma que entrámos nos jogo e isto somado às oportunidades que tivemos e que não conseguimos marcar, paga-se caro. Contra equipas que têm jogadores como o Clayton e o André Luiz, acabam por resolver o jogo.

Titularidade de Cassiano.

O Cassiano mostrou durante a semana que merecia jogar, foi uma opção técnica. Quando temos opções como o Cassiano, o Doilan e o Claudio, que deixou uma palavra de parabéns porque esteve um ano parado e estava ansioso por esta oportunidade.

Apenas três vitórias na temporada.

É um registo que temos de melhorar para sair da situação que estamos. Hoje se conseguíssemos manter a baliza a zero, não perdíamos. Parte daí e temos de melhorar ofensivamente. Hoje foi o jogo em que tivemos mais oportunidades desde que esta equipa técnica assumiu a equipa e contra equipas com o Rio Ave, paga-se caro.