O Rio Ave entrou no novo ano com o pé direito ao receber e vencer o Casa Pia por 3-1. A formação vilacondense conquistou a quarta vitória no campeonato e colou-se ao Estoril no 9.º lugar. Os casapianos voltaram a falhar o objetivo de somar três jogos consecutivos sem perder e continuam na 14.ª posição.

Os suspeitos do costume fabricaram o primeiro e o terceiro golos. Clayton trabalhou bem nos dois lances e ofereceu os golos a André Luiz. Esta dupla é responsável por 17 dos 22 golos da formação rioavista e têm ambos cinco assistências. Aguilera, num excelente pontapé de livre direto, fez o outro golo vilacondense. O melhor que os gansos conseguiram foi reduzir por Clau Mendes.

Silaidopoulos fez quatro alterações depois da derrota pesada sofrida em Alvalade (4-0). Saíram do onze Nikos, Liavas, Olinho e Zoabi e entraram Vrousai, Aguilera, André Luiz e Clayton. Já Gonçalo Brandão mudou apenas uma peça após a igualdade na receção ao Vitória de Guimarães. Dailon Livramento, lesionado, foi rendido na frente de ataque por Cassiano.

Os casapianos entraram melhor e ficaram perto de marcar nos minutos iniciais, valeu a defesa de Miszta a parar o remate de Larrazabal e a falta de pontaria de Cassiano, que desviou ao lado à boca da baliza. A melhor ocasião dos gansos pertenceu a Renato Nhaga que, depois de isolado e de driblar o guardião vilacondense, viu Petrasso evitar o golo em cima da linha. Do lado dos locais, os suspeitos do costume construíram a melhor ocasião da primeira parte. André Luiz apareceu na cara de Sequeira, mas não evitou a mancha do guarda-redes; na recarga, Clayton viu José Fonte evitar o golo quase em cima da linha.

O Casa Pia esteve perto de marcar no reatamento, mas a resposta vilacondense foi letal. Larrazabal apareceu na esquerda a rematar com estrondo à trave da baliza local. Do outro lado, houve mais eficácia. Clayton trabalhou na área, partiu os rins a José Fonte e ofereceu o golo a André Luiz, que só teve de encostar. Pouco depois, a turma rioavista aumentou a contagem. Aguilera, de livre direto, disparou uma bomba para o fundo das redes. Grande golo!

Gonçalo Brandão fez várias alterações e apostou no ataque para tentar chegar ao empate. Porém, o melhor que conseguiu foi reduzir por Clau Mendes, isolado por Miguel Sousa. Os locais não se encolheram e, logo de seguida, voltaram a marcar por André Luiz a passe de Clayton. O remate acrobático do extremo valeu o terceiro golo e a confirmação da vitória vilacondense.

FIGURA: André Luiz (Rio Ave)

André Luiz bisou na partida e foi fundamental para a conquista de mais três pontos dos vilacondenses. O extremo já leva sete golos e cinco assistências no campeonato. Primeiro, marcou de baliza aberta após passe de Clayton; depois, fechou o marcador, com um remate acrobático, após passe de… Clayton.

MOMENTO DO JOGO: Terceiro golo do Rio Ave

O Casa Pia reduziu o marcador para 2-1, aos 84 minutos, e relançou a partida. No entanto, os suspeitos do costume fabricaram mais um golo e deram tranquilidade à formação vilacondense. O goleador da equipa Clayton assistiu e André Luiz carimbou o triunfo.

POSITIVO: Dupla que vale golos e vitórias

André Luiz e Clayton são fundamentais no Rio Ave e perdê-los no mercado de inverno poderia ser catastrófico para os vilacondenses. André Luiz leva sete golos e já fez cinco assistências; Clayton tem dez golos e o mesmo número de assistências. A dupla representa 17 dos 22 golos apontados no campeonato pelo Rio Ave. É obra!