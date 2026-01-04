Silaidopoulos: «Não conta só a vitória, mas a forma como a conseguimos»
Treinador do Rio Ave diz que será desafiador encontrar solução caso perca André Luiz
Silaidopoulos, na sala de imprensa, disse que estava muito contente por regressar aos triunfos caseiros três meses depois. O treinador do Rio Ave disse que a vitória foi merecida e referiu que é desafiador encontrar soluções caso perca André Luiz no mercado de Inverno.
Análise ao jogo após conquistar a segunda vitória em casa três meses depois.
Três meses? Não tinha noção que foi há tanto tempo. Estamos contentes com a vitória, acho que merecemos porque fizemos um bom jogo. Criámos algumas dinâmicas que treinamos e não conta só a vitória, mas a forma como a conseguimos.
Tem medo de perder André Luiz?
O André Luiz é um jogador muito importante para nós, estamos contentes por o ter cá. Ele tem trabalhado bem, está comprometido e focado na equipa, o que é importante para nós. Sabemos que o mercado está aberto, há muito ruído à volta, mas ele continua focado. Não há nada oficial, mas é desafiador para nós encontrar soluções se algo acontecer.