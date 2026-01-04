Silaidopoulos, na sala de imprensa, disse que estava muito contente por regressar aos triunfos caseiros três meses depois. O treinador do Rio Ave disse que a vitória foi merecida e referiu que é desafiador encontrar soluções caso perca André Luiz no mercado de Inverno.

Análise ao jogo após conquistar a segunda vitória em casa três meses depois.

Três meses? Não tinha noção que foi há tanto tempo. Estamos contentes com a vitória, acho que merecemos porque fizemos um bom jogo. Criámos algumas dinâmicas que treinamos e não conta só a vitória, mas a forma como a conseguimos.

Tem medo de perder André Luiz?

O André Luiz é um jogador muito importante para nós, estamos contentes por o ter cá. Ele tem trabalhado bem, está comprometido e focado na equipa, o que é importante para nós. Sabemos que o mercado está aberto, há muito ruído à volta, mas ele continua focado. Não há nada oficial, mas é desafiador para nós encontrar soluções se algo acontecer.