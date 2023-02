Luís Freire, treinador do Rio Ave, na sala de imprensa, após vitória por 1-0 frente ao Chaves:

«A vitória é justa. São duas equipas que se conhecem bem e nós fomos mais perigosos do que o Chaves. O Chaves teve mais bola, mas não conseguiu criar nenhuma oportunidade. Nós tivemos duas ou três oportunidades. Sem sermos tão competentes e agressivos como queríamos, conseguimos criar perigo.

Na segunda parte, tivemos grande jogada de envolvência. Continuávamos a ser mais perigosos e marcámos numa boa combinação. O Chaves, a perder, começou a arriscar e começou com um futebol mais direto. Só me lembro de uma oportunidade do João Teixeira. Nós fomos refrescando a equipa na perspetiva de sair rápido. Acaba por ser uma vitória competente de uma equipa que soube defender e soube ter mais oportunidades que o adversário.

[Exibição de Fábio Ronaldo]O Fábio Ronaldo é um jogador que fomos lançando, é humilde, tem qualidade, é voluntariosos, é focado, é concentrado, tem boa decisão e está-se a afirmar na equipa. Seja mais à frente ou mais atrás, é um miúdo que está a cumprir aquilo que lhe pedimos. É um miúdo que percebe bem o jogo, mas no próximo treino está a dar o máximo porque é a primeira vez que joga na Liga.

[importância da vitória] Ganhar é bom e hoje tivemos boas jogadas, mas a tabela está lá. Queremos a manutenção o mais rápido possível e estamos a algumas vitórias de o conseguir. Queremos fazer isso o mais rápido possível. As dificuldades vão aparecendo e temos de trabalhar diariamente. São mais três pontos que não resolve nada mas ajuda.»

