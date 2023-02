Vítor Campelos, treinador do Chaves, na sala de imprensa, após derrota por 1-0 frente ao Rio Ave:

«Ganhou quem marcou, mas não ganhou quem teve superioridade. Tivemos mais posse de bola que o adversário, embora o Rio Ave tenha tido uma boa oportunidade na primeira parte. Na primeira parte devíamos ter definido melhor o último passe. Na segunda parte, a favor do vento, sabíamos que íamos estar por cima, foi o que aconteceu, mas sofremos um golo que não devíamos ter sofrido. Depois fi sempre Chaves e até podíamos ter marcado. Controlámos o jogo de início ao fim, com a exceção do golo.

[exibição de João Pedro] O João, apesar de ser um jogador que chegou a meio da época, é um jogador que esteve sempre a treinar e que já conhecemos. Ele conhece bem o que nós queremos e tem correspondido. É um jogador que tem qualidade na saída de bola, é inteligente, posiciona-se bem e é um jogador que encaixa bem na nossa forma de jogar. Foi um jogador que veio para ajudar».