Diogo Figueiras foi condenado a dois jogos de suspensão, depois de ter sido expulso quando já não se encontrava em campo frente ao Benfica. O jogador do Rio ave, segundo o relatório do árbitro Luís Godinho, foi castigado por «ofensas e injúrias» à equipa de arbitragem.

«É uma vergonha, no final já vão ter o dinheiro na conta», repetiu várias vezes o ex-Sevilha ao árbitro assistente, segundo refere o relatório do próprio árbitro, acabando expulso já em período de compensação da segunda parte. O jogador falha assim os próximos embates dos vila-condenses: a deslocação a Setúbal e a receção ao Sp. Braga.

Para o jogo com o V. Setúbal, o Rio Ave não vai poder contar também com Al Musrati e Nuno Santos, expulsos no decorrer da partida frente ao Benfica, num jogo em que a equipa de Carlos Carvalhal acabou por perder por 2-1, eles que foram também suspensos, mas neste caso por apenas um jogo.