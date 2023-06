Alexandrina Campos anunciou a candidatura à presidência do Rio Ave.

A vice-presidente para a área administrativa e financeira e também gestora da SDUQ é a primeira candidata à sucessão de António Silva Campos, que por questões de saúde renunciou ao cargo.



Alexandrina Cruz emitiu um comunicado esta sexta-feira anunciando que fará a apresentação da candidatura a 17 de junho, às 18h00, no Centro Municipal da Juventude de Vila do Conde.

«Em comunhão com os sócios, apoiantes e simpatizantes, Alexandrina Cruz quer protagonizar uma liderança forte e uma revigorada dinâmica, e fazer regressar o Rio Ave Futebol Clube a uma indispensável solidez e ao lugar de destaque a que tem direito no futebol nacional», leu-se no comunicado.

As eleições no Rio Ave disputam-se no próximo dia 1 de julho.