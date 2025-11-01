No final da partida, na sala de imprensa, Ian Cathro estava feliz pelo triunfo alcançado e mostrou-se satisfeito com a coragem que a equipa surgiu em Vila do Conde, apesar de atravessar uma fase de resultados menos positivos.

Que análise faz ao jogo?

Os jogadores estão de parabéns, mais pelos primeiros 15/20 minutos de jogo. Nós jogamos um futebol que é preciso coragem e confiança e é preciso mantê-la mesmo que os resultados não apareçam. Os jogadores mostraram isso no início do jogo e a chave foi mesmo essa boa entrada.

Este é o Estoril que pretende?

Gostava de repetir este jogo 27 vezes, mas sabemos que no futebol as coisas mudam. Se há um problema hoje, os outros vão ajustar e tens de voltar a mudar. Vamos procurar sempre jogar bem, mas tem mais a ver com o querer viver todos os dias com ambição e não jogar com medo.

Vitória dá tranquilidade?

Acho que os primeiros 15/20 minutos mostraram que nós não precisamos das vitórias para trabalhar bem durante a semana. Trabalhamos todos os dias para criar uma mentalidade mais resiliente. Obviamente que trabalhamos para ganhar jogos.