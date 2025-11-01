Silaidopoulos disse, na sala de imprensa, disse que a equipa não entrou bem e que o cartão vermelho só serviu para acentuar diferenças. O técnico assumiu a culpa da derrota e pediu desculpa aos adeptos.

Como explica o resultado deste encontro?

Hoje não perdemos por causa do cartão vermelho, mas definiu muitos momentos do jogo. A primeira culpa é minha, não dos jogadores. Não começamos bem o jogo. Queremos pedir desculpa aos adeptos pela exibição e amanhã começámos a prepara já o próximo jogo.

Qual foi o principal problema hoje?

Não começámos bem o jogo. Temos tido bons resultados nos últimos jogos e tínhamos tudo o que precisávamos para fazer um jogo diferente e todos esperavam um jogo diferente, mas hoje começamos um jogo sem agressividade e o Estoril aproveitou cresceu no jogo ao aproveitar esse comportamento. O cartão vermelho acentuou essas diferenças e os golos surgiram pouco antes do intervalo, o que dificultou mais. Cometemos muitos erros.

Hoje foi um problema coletivo ou individual?

Claro que se não começámos bem e a culpa é sempre minha porque sou eu que escolho os jogadores. Mesmo qua haja erros individuais, a culpa é minha. Claro que foram erros coletivos porque a nossa entrada não foi boa. O cartão vermelho mudou o jogo, mas mesmo quando estávamos 11 para 11, da forma como estávamos a jogar, ia ser difícil de ganhar o jogo.