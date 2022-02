O Desp. Chaves reassumiu esta segunda-feira o terceiro lugar da II Liga, ao vencer na receção o Vilafranquense, por 1-0.

João Correia, aos 80 minutos, marcou o único golo da partida.

No outro jogo do dia, o Rio Ave triunfou frente ao Estrela da Amadora, também por 1-0.

Aziz, aos 34 minutos, fez o golo dos vilacondenses, de penálti.

Com estes resultados, o Desp. Chaves segue no terceiro lugar, a um ponto do Casa Pia e do Benfica B. Com menos um ponto do que os flavienses está o Rio Ave, quinto classificado. O Estrela é décimo e o Vilafranquense é 12.º.