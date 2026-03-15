Que beleza de vitória do Rio Ave na receção ao Estrela, a segunda consecutiva e que vale um salto para o 11.º lugar no campeonato. Blesa, depois de dar a vitória em Tondela, bisou no encontrou e voltou a dar três preciosos pontos à formação rioavista. Já o emblema da Amadora só acordou quando já perdia por 2-0, mas o melhor que conseguiu foi reduzir por Rodrigo Pinho.

Em equipa que ganha não se mexe. Silaidopoulos utilizou o ditado popular para manter a equipa que foi a Tondela buscar três preciosos pontos para a luta pela manutenção. Já do outro lado, João Nuno mudou duas peças depois do empate caseiro e saboroso com o Gil Vicente. Otávio entrou para o eixo da defesa no lugar de Lekovic e Rodrigo Pinho saltou para a frente de ataque, relegando para a condição de suplente Alex Sola.

O início da partida foi equilibrado e até foi a turma forasteira a primeira a criar perigo, com Rodrigo Pinho a entrar na área pela esquerda e a rematar à figura. Contudo, aos pouco e poucos o Rio Ave foi tomando conta do jogo e encostando a formação tricolor à sua área. Depois de dois avisos de Bezerra, os vilacondenses marcaram mesmo. Spikic cruzou do lado direito e Blesa, ao segundo poste, a faturar pelo segundo encontro consecutivo.

O Estrela acusou muito o golo e até ao descanso só os da casa é que tiveram oportunidades para marcar. Primeiro foi Ntoi a surgir na área a rematar para defesa apertada de Renan – o esférico ainda bateu no poste – e, logo depois, Blesa ficou perto do segundo. Após cruzamento de Abbey, Blesa apareceu a rematar com estrondo à trave. O descanso chegou rapidamente com João Nuno a ter de mudar para voltar a equilibrar o desafio.

Contudo, tudo o que tenha dito ao intervalo caiu de imediato por terra. Paulo Moreira erra o passe na saída de bola, Spikic recupera e assiste Blesa que, depois de trabalhar na área, rematou para o 2-0. O técnico amadorense mexeu na equipa, levando maior qualidade técnica ao seu meio-campo e o Estrela melhorou de imediato. Já o Rio Ave parece ter adormecido após o golo e acabou por baixar as linhas.

Adivinhava-se o golo da equipa forasteira e Rodrigo Pinho acabou mesmo por marcar. Robinho recebeu na área e cruzou para o desvio acrobático com a coxa do avançado brasileiro. Estava relançado o desafio e Silaidopoulos sentiu que a equipa precisava de mudança e também fez alterações. Os vilacondenses voltaram a equilibrar a partida e Ryan Guilherme ficou muito perto de marcar, valeu a fantástica defesa de Renan a evitar o golo de cabeça. O triunfo dos locais acaba por ser justo.

FIGURA: Jalen Blesa (Rio Ave)

Já leva quatro golos no campeonato. Jalen Blesa bisou no encontro e marcou pelo segundo jogo consecutivo. Depois de dar a vitória ao Rio Ave frente ao Tondela, o hispano-americano voltou a fazê-lo na receção ao Estrela. No primeiro golo, apareceu a desviar ao segundo poste para as redes e, no segundo, trabalhou na área e tirou do alcance do guardião forasteiro. Ficou perto do hat-trick, mas o remate embateu com estrondo na trave.

MOMENTO DO JOGO: Perda de bola fatal

O descanso deve ter servido para que o treinador do Estrela pudesse corrigir o posicionamento da equipa e dar aquele incentivo extra. Tudo foi por água abaixo três minutos após o reatamento quando o passe de Paulo Moreira saiu curto e surgiu o segundo golo vilacondense.

POSITIVO: Spikic (Rio Ave)

Se Blesa esteve com o pé quente na hora de atirar ao golo, bem que pode agradecer as assistências a Spikic. O extremo esteve muito ativo na direita, cruzando com conta peso e medida para o primeiro golo rioavista e recuperando e assistindo para o segundo. Boa exibição.