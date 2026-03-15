Na sala de imprensa, Silaidopoulos disse que foi uma boa vitória e que foi importante voltar a vencer em casa após tantos jogos sem o conseguir fazer. O treinador ficou satisfeito pela subida ao 11.º lugar, já que a posição dá mais confiança à equipa.

Acha que hoje foi o dia de mandar a tempestade embora e deixar o sol brilhar, tal como afirmou na antevisão?

Sou grego, mas não sou inocente. Celebrámos porque foi uma boa vitória e jogámos bem, principalmente na primeira parte e temos de continuar assim. Acho que hoje foi um bom jogo porque conseguimos criar jogo, fazer as coisas que treinamos, e quando voltámos a ganhar um jogo em casa, depois de tantos jogos sem vencer, é muito especial. Queríamos expressar o que sentimos.

Depois do 2-0 a equipa parece que relaxou.

É uma coisa que temos de melhorar. Acho que nós gastamos muita energia na primeira parte porque pressionamos alto e depois quando se marca muito rápido como fizemos na segunda parte, dá uma sensação de alguma facilidade. Temos de melhorar isso, mas estou muito contente pela performance da equipa e pela forma como construímos a vitória. Às vezes quando sofremos, a vitória é mais saborosa.

Qual a importância de subir ao 11.º lugar?

Quando estamos numa posição mais elevada sentimos mais confiança e melhoramos a performance. Para a equipa acho que foi um período para estarmos mais unidos, mas estivemos sempre otimistas. Estamos unidos e sabemos que temos mais jogos para jogar e vamos lutar para estarmos felizes no final de cada um.