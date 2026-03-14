Sotiris Silaidopoulos acredita que, apesar da vitória no último jogo frente ao Tondela (1-0), é preciso continuar a trabalhar para evitar a zona de despromoção. O treinador do Rio Ave destacou, ainda, o trabalho que a equipa tem realizado, deixando elogios ao Estrela da Amadora, adversário da 26.ª jornada da Liga, marcado para domingo, às 18h00.

Vitória não afasta o mau momento

«Não sou ingénuo. A tempestade ainda não passou. Conseguimos afastar algumas nuvens, mas temos pela frente nove finais e temos de abordar cada jogo com a mesma mentalidade e com a mesma vontade de continuar a melhorar.»

Equipa tem crescido, apesar das dificuldades

«O que me deixa otimista é a maneira como trabalhamos e como enfrentámos todas as dificuldades até agora. Tenho a certeza de que a equipa está a melhorar e que temos muitas coisas positivas pela frente.»

A equipa trabalha da mesma forma, sejam os resultados bons ou maus

«Quando se ganha é sempre mais fácil trabalhar, mas aquilo que nos tem sustentado é a rotina diária, o trabalho que fazemos todos os dias e a energia que os jogadores colocam em cada treino.»

Qualidade da formação da Reboleira

«O Estrela mudou bastante desde o jogo da primeira volta, fez várias alterações e tem jogadores ofensivos capazes de criar problemas a qualquer equipa. Temos de estar concentrados e usar as nossas qualidades.»