Sotiris Silaidopoulos: «Não sou ingénuo, a tempestade ainda não passou»
Treinador do Rio Ave antevê duelo frente ao Estrela da Amadora
Treinador do Rio Ave antevê duelo frente ao Estrela da Amadora
Sotiris Silaidopoulos acredita que, apesar da vitória no último jogo frente ao Tondela (1-0), é preciso continuar a trabalhar para evitar a zona de despromoção. O treinador do Rio Ave destacou, ainda, o trabalho que a equipa tem realizado, deixando elogios ao Estrela da Amadora, adversário da 26.ª jornada da Liga, marcado para domingo, às 18h00.
Vitória não afasta o mau momento
«Não sou ingénuo. A tempestade ainda não passou. Conseguimos afastar algumas nuvens, mas temos pela frente nove finais e temos de abordar cada jogo com a mesma mentalidade e com a mesma vontade de continuar a melhorar.»
Equipa tem crescido, apesar das dificuldades
«O que me deixa otimista é a maneira como trabalhamos e como enfrentámos todas as dificuldades até agora. Tenho a certeza de que a equipa está a melhorar e que temos muitas coisas positivas pela frente.»
A equipa trabalha da mesma forma, sejam os resultados bons ou maus
«Quando se ganha é sempre mais fácil trabalhar, mas aquilo que nos tem sustentado é a rotina diária, o trabalho que fazemos todos os dias e a energia que os jogadores colocam em cada treino.»
Qualidade da formação da Reboleira
«O Estrela mudou bastante desde o jogo da primeira volta, fez várias alterações e tem jogadores ofensivos capazes de criar problemas a qualquer equipa. Temos de estar concentrados e usar as nossas qualidades.»