Miszta bem tentou, mas não tirou o ‘Sorriso’ ao Famalicão, que regressou às vitórias diante de um Rio Ave que só apareceu na segunda parte. Sorriso marcou o golo solitário que valeu os três pontos e o resultado só não ganhou outra expressão devido à excelente exibição do seu guarda-redes. Os famalicenses permanecem no 9.º lugar, a um ponto do Estoril, e cavaram um fosso de cinco pontos para a turma rioavista, que não saiu da 10.ª posição.

Mais Famalicão valeu golo solitário

Hugo Oliveira, apesar de ter perdido na deslocação à Madeira, mudou apenas uma peça no onze famalicense, fazendo regressar, após castigo, Gustavo Sá, e relegando para o banco de suplentes Mirko Topic. Já Petit fez uso da velha máxima do futebol de equipa que ganha não se mexe e manteve a equipa inicial que venceu o Sp. Braga.

O Famalicão entrou com a corda toda e podia ter chegado ao golo bem cedo, valendo aos forasteiros o guarda-redes Miszta. O Rio Ave sentia muitas dificuldades em ligar jogo e Clayton esteve 45 minutos muito sozinho na frente de ataque. O meio-campo da formação rioavista não funcionava, chegando sempre muito tarde à pressão e sem agressividade.Os locais circulavam a bola a seu bel-prazer, com velocidade e dinamismo, e, por isso, o 1-0 ao intervalo era escasso para o que se passou nos primeiros 45 minutos.

Aranda foi o primeiro a testar a atenção de Miszta – remate de pé esquerdo em zona frontal para excelente voo do guardião polaco. Pouco depois, após canto, foi Justin de Haas a rematar, já no interior da área, para mais uma defesa do guarda-redes dos vilacondenses. E à terceira… não foi de vez! Sorriso, na zona de penálti, rematou para uma defesa com os pés, de recurso, de Miszta.

Os adeptos famalicenses tiveram, finalmente, à passagem do minuto 20, motivos para festejar e sorrir. Cruzamento bem medido de Rafa Soares, tirado da esquerda, para a emenda de Sorriso à boca da baliza. Estava materializado o ascendente da turma anfitriã. Os vilacondenses tentaram reagir nos minutos finais, mas sem criar perigo à baliza de Carevic.

Reação curta do Rio Ave

Petit deve ter dito das boas aos seus jogadores durante o descanso, já que a equipa regressou ao relvado mais acutilante e mostrando maior vontade de alterar o rumo dos acontecimentos. O técnico deixou no balneário Tiknaz e Kiko e lançou para jogo Martim Neto e Tiago Morais. E não foi preciso esperar muito para ver a primeira ocasião do Rio Ave em todo o encontro. Olinho surge isolado, pica a bola por cima de Miszta e, em cima da linha, Justin de Haas a evitar o golo.

O Famalicão tentou reagir, Aranda ainda disparou de longe rente à trave, mas os vilacondenses estavam melhor e Tiago Morais ficou perto de marcar, porém, em boa posição, rematou rente ao poste. Hugo Oliveira percebia que precisava de agitar as águas e mexeu na equipa. As alterações resultaram e os da casa voltaram a pegar no jogo. Contudo, continuavam a esbarrar numa muralha chamada Miszta.

Primeiro, foi Gustavo Sá a colocar o guarda-redes polaco à prova, por duas vezes. Depois, foi Topic a tentar a sua sorte, com um remate forte a esbarrar na trave. Até ao final, a formação famalicense soube segurar os três pontos, perante um Rio Ave a tentar chegar à baliza contrária com pouca cabeça. O Famalicão regressou às vitórias e os vilacondenses invertem o ciclo, voltando às derrotas.

A FIGURA: Miszta (Rio Ave)

Com uma mão cheia de excelentes defesas manteve o Rio Ave em jogo durante os 90 minutos. Miszta começou a ser posto à prova desde os primeiros minutos do desafio e o guarda-redes respondeu sempre com qualidade. O único que lhe tirou o sorriso foi… Sorriso!

O MOMENTO: Corte de Justin de Haas

O Rio Ave entrou para o segundo tempo cheio de vontade de alterar o ritmo do jogo e o marcador. E podia ter chegado à igualdade três minutos após o reatamento. Olinho surgiu isolado, picou o esférico por cima de Carevic e, em cima da linha, apareceu o bombeiro de serviço – leia-se, Justin de Haas – e cortar, evitando o golo.

POSITIVO: Idan Ofer nas bancadas em Famalicão

Não passou despercebida, apesar do boné, a presença de Idan Ofer nas bancadas do estádio do Famalicão. Ladeado por Miguel Ribeiro, presidente dos famalicenses, o israelita, principal acionista da SAD do clube minhoto – que também detém parte do Atlético de Madrid –, assistiu ao embate frente ao Rio Ave, mostrando estar atento ao clube português.