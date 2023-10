A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai recorrer da amnistia aplicada ao treinador Miguel Afonso, acusado de assédio sexual, pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAD). A informação foi confirmada por fonte do organismo à agência Lusa.

O levantamento da suspensão a Miguel Afonso, arguido num caso de assédio sexual a jogadoras que treinava no Rio Ave, deveu-se à amnistia resultante da visita do Papa Francisco a Portugal, na altura da Jornada Mundial da Juventude.

A FPF vai recorrer para o Tribunal Central Administrativo do Sul, não se conformando com a decisão do TAD retirar as cinco infrações disciplinares cometidas pelo ex-treinador da equipa feminina do Famalicão. Miguel Afonso tinha sido castigado com 35 meses de suspensão e com uma multa de 5.100 euros.

Em julho, o mesmo TAD tinha mantido o castigo de 35 meses de suspensão a Miguel Afonso, depois do recurso apresentado pelo ex-treinador da equipa feminina do Famalicão – se bem que os factos dizem respeito ao período em que treinava o Rio Ave.

Miguel Afonso requereu, este mês, a amnistia do castigo junto do CD da FPF, que não considerou o pedido, enquanto o TAD analisou este recurso e alegou que o argumento do CD não era válido.

Assim, o TAD considerou abrangidas pela amnistia as infrações pelas quais Miguel Afonso foi condenado e que agora foram extintas.