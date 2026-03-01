A igualdade entre Rio Ave e Famalicão não deixou nenhum dos emblemas satisfeito. Os vilacondenses, que realizaram o histórico jogo mil na I Liga, amealharam um ponto na luta pela sobrevivência, mas não conseguiram aproveitar o empate entre Tondela e Santa Clara, equipas que surgem logo atrás. Já os famalicenses perderam uma oportunidade para fugir a Moreirense e Estoril e, ao mesmo tempo, aproximar-se do Gil Vicente, que só joga esta segunda-feira. Um ponto para cada lado acaba por ser justo.

Silaidopoulos mudou apenas uma peça no onze depois do desaire no Dragão (1-0). O técnico fez regressar Tamble à frente de ataque e relegou para o banco de suplentes Olinho. Por seu turno, Hugo Oliveira fez quatro alterações. Rodrigo Pinheiro regressou de lesão e sentou Gustavo Garcia no banco. Por castigo, ficaram de fora Gustavo Sá, Justin de Haas e Pedro Bondo e foram rendidos por Leo Realpe, Rafa Soares e Pedro Santos.

Os primeiros 45 minutos foram equilibrados e jogados muito longe das balizas. As duas equipas, ambas em 4x2x3x1, encaixaram e as oportunidades de golo escassearam. A exceção que confirmou a regra foi já em cima do descanso. Bezerra cruzou da esquerda e Ntoi, nas alturas, a cabecear para excelente defesa de Carevic. De resto, houve muita luta, muita intensidade, mas ninguém conseguiu balançar as redes e fazer os adeptos festejar.

Nelson Abbey foi a jogo na segunda metade, no lugar do amarelado Omar Richards, mas a toada de jogo manteve-se. Ainda assim, ao contrário da primeira parte, foi a formação visitante a ficar perto de marcar. Pedro Santos recebeu o esférico no interior da área, driblou um defesa e com a baliza escancarada acertou em cheio no poste. Os famalicenses animaram-se e começaram a ter maior domínio do encontro.

Os dois técnicos foram refrescando as equipas, porém continuava a ser a turma minhota a rondar a baliza com mais perigo. Nota disso foi o remate de Gil Dias, já no interior da área, para Brabec evitar o golo em cima da linha, já com o guardião rioavista batido. Até ao final, apenas o registo de uma boa ocasião para os vilacondenses marcar. Após confusão na área, Ntoi rematou muito torto quando tinha tudo para alvejar a baliza. Mesmo a fechar, Carevic ainda teve de se aplicar para travar o remate de fora da área de João Tomé. Um ponto para cada lado é o castigo pela ineficácia das equipas.

FIGURA: Brabec (Rio Ave)

Fez um corte em cima da linha de golo que evitou a derrota do Rio Ave. O defesa central vilacondense é cada vez mais importante na equipa e esteve inultrapassável neste encontro. Brabec substituiu o guarda-redes quando já estava batido, mas também esteve implacável na marcação aos avançados: primeiro secou Abubakar e depois Elisor.

MOMENTO DO JOGO: Pedro Santos acerta no poste

Foi a melhor ocasião de golo de todo o encontro. A abrir a segunda metade, Pedro Santos recebeu o esférico de Sorriso, já no interior da pequena área, tirou um adversário da frente, e com a baliza toda aberta acertou no ferro.

POSITIVO: Andreas Ntoi (Rio Ave)

Foi o jogador que mais batalhou pela vitória da turma de Vila do Conde. Andreas Ntoi foi o único jogador do Rio Ave que conseguiu criar perigo. Ficou perto de marcar de cabeça na primeira parte e viu um adversário evitar o golo quando a bola se encaminhava para a baliza, já na segunda metade.