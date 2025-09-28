Sylaidopoulos lembrou na sala de imprensa que este foi o terceiro jogo do Rio Ave em nove dias e recordou, também, que a equipa já defrontou os primeiros cinco classificados do campeonato. O técnico disse que a equipa está a evoluir e que terá um futuro risonho pela frente.

Análise ao jogo

Foi um jogo difícil. Tivemos de jogar três jogos em nove dias contra adversários difíceis, Porto, Benfica e Famalicão. Tiramos muitas coisas positivas deste jogo porque foi a segunda vez que a organização defensiva foi realmente boa. Manter a baliza a zeros pela primeira vez na temporada também é positivo e acho que a manter esta mentalidade, a defender bem e a sermos unidos, é positivo. Na parte final a energia começou a falhar, mas os jogadores tiveram muito coração, muito espírito de sacrifício e é algo positivo que temos de manter.

É o quinto empate no campeonato, o que está a faltar à equipa para vencer?

Se virmos os três primeiros jogos acho que merecíamos mais pontos. Jogamos, em sete jogos, com as cinco primeiras equipas do campeonato. Jogámos com o Porto, Benfica, Braga, Famalicão e Moreirense, que está a fazer um excelente campeonato. A equipa está a evoluir e acredito no futuro que está para vir.

O Famalicão fez 28 remates. O que está a faltar ao Rio Ave para criar mais oportunidades?

Antes deste jogo, tínhamos mais oportunidades criadas do que o Famalicão no campeonato. Acho que faltou um pouco de energia neste jogo. Não é fácil jogar estes três jogos em nove dias.