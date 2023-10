FIGURA: Rui Costa (Farense)

Saltou do banco para dar o precioso triunfo ao Farense. Os algarvios entraram a vencer, mas permitiram que o Rio Ave se colocasse em vantagem por duas vezes. Depois de um novo empate, Rui Costa estava no sítio certo para empurrar o esférico para o fundo das redes e dar novo triunfo aos algarvios.

MOMENTO DO JOGO: marcar nos momentos certos

O momento do jogo foram vários. O Farense teve o mérito de marcar em altura cruciais do desafio e, assim, levar os três pontos para o Algarve. Marcou a abrir e a fechar a primeira parte; depois, marcou dois a fechar a segunda, não permitindo a recuperação dos vilacondenses

OUTROS DESTAQUES

André Pereira (Rio Ave): Bom jogo do avançado vilacondense que mostra estar a voltar à boa forma. André Pereira deu muita luta na frente de ataque e foi o autor do segundo golo do Rio Ave, num belo golpe de cabeça. Acabou por sair estourado.

Marco Matias (Farense): Três assistências no jogo. Podíamos escrever só isto que chegava para dar destaque ao capitão do Farense. Contudo, Marco Matias fez, durante os 90 minutos, muito mais do que as assistências. Foi dos pés dele, por exemplo, que saiu o lance que daria o empate a três.