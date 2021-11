O Sporting de Braga recebeu e venceu esta sexta-feira o Rio Ave, por 5-1, ultrapassando a equipa de Vila do Conde na classificação para ser o novo líder da Zona Norte da Liga Revelação.

A equipa visitante adiantou-se no marcador por Luca, aos 15 minutos, mas os minhotos deram a volta ao marcador e construíram um resultado robusto: marcaram André Lacximicant (28m e 65m), Luís Asué (40m e 55m) e Roger Fernandes (88m), jovem que Carlos Carvalhal já lançou na equipa principal, aos 15 anos.

O resumo do jogo:

No outro jogo do dia, na Zona Sul, o Portimonense venceu fora o Farense, por 2-0. No início da segunda parte, o marcador mexeu com um autogolo a favor dos de Portimão, que fixaram o triunfo com um golo de Mascarenhas, ao minuto 71.

A Norte, a jornada nove fecha com o Famalicão-Académica este sábado (11h00). A sul, encera no domingo com o Marítimo-Benfica (11h00) e com o Belenenses-Sporting (13h00).

CLASSIFICAÇÃO – Zona Norte:

1.º: Sp. Braga, 19 pontos

2.º: Rio Ave, 17

3.º: Leixões, 13 (menos um jogo)

4.º: V. Guimarães, 11

5.º: Famalicão, 7 (menos um jogo)

6.º: Vizela, 5 (menos um jogo)

7.º: Académica, 1 (menos um jogo)

CLASSIFICAÇÃO – Zona Sul:

1.º: Estoril, 19 pontos (menos um jogo)

2.º: Portimonense, 14

3.º: Benfica, 11 (menos dois jogos)

4.º: Sporting, 11 (menos um jogo)

5.º: Marítimo, 10 (menos um jogo)

6.º: Belenenses, 4 (menos um jogo)

7.º: Farense, 1