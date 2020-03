Aderlan Santos, central do Rio Ave, em declarações ao flash-interview da Sporttv no final do empate no Dragão, frente ao FC Porto, por 1-1:

«Quero agradecer a toda a equipa, defendemos bem. O FC Porto é muito forte no Dragão, sabíamos que ia ser muito difícil, tivemos algumas hipóteses de marcar em contra-ataque e acabámos por conquistar um ponto, o que é bom porque foi um jogo muito, muito difícil.

Hoje tivemos pouca bola, porque o FC Porto não nos deixava passar da zona central do campo. O FC Porto fez muita pressão e fico feliz por termos empatado. É um ponto que sabe um pouco a vitória, porque foi muito complicado de conseguir. Não perder já foi uma vitória.»