O FC Porto joga esta segunda-feira em Vila do Conde, frente ao Rio Ave, num jogo que se reveste de algumas cuidados: antes de mais, a última derrota da formação portista fora de casa para o campeoanto foi precisamente em Vila do Conde. Depois disso saiu derrotado dos confrontos com o Benfica e com o Gil Vicente, mas foram ambos no Dragão.

Para além disso, Luís Freire tem a segunda melhor percentagem de vitórias de todos os treinadores da Liga sobre o FC Porto. Só Roger Schmidt, do Benfica, faz melhor: o alemão venceu um jogo e perdeu outro, em dois encontros para o campeonato realizados, o que dá uma percentagem de 50 por cento de triunfos. Seguem-se com uma vitória em três jogos Luís Freire e Artur Jorge.

Luís Freire está à frente, por exemplo, de Ruben Amorim, que só ganhou um jogo frente ao FC Porto em oito realizados para o campeonato, o que dá uma percentagem de 12,5 por cento de triunfos. Ou até de José Mota, que ganhou três vezes em 28 jogos feitos contra o FC Porto, o que dá uma percentagem de sucessos pouco superior a 10 por cento.

Vale a pena referir, já agora, que no acumulado das duas primeiras jornadas, o Rio Ave foi a equipa que teve mais posse de bola de todas as que competem na Liga, segundo os dados oficiais da Liga Portugal. A equipa vila-condense é também aterceira equipa com mais ações com bola (1473), apenas atrás de Benfica (1576) e Sporting (1512) (e à frente precisamente do FC Porto), sendo a quarta com mais remates, a seguir aos três grandes.

JOGOS COM O FC PORTO PARA O CAMPEONATO

Roger Schmidt - 50 por cento de triunfos

2 JOGOS

1 vitória/0 empates/1 derrota

Artur Jorge - 33 por cento de triunfos

3

1/1/1

Luís Freire - 33 por cento de triunfos

3

1/0/2

João Pedro Sousa - 16,6 por cento de triunfos

6

1/0/5

Petit - 15,3 por cento de triunfos

13

2/3/8

Rúben Amorim - 12,5 por cento de triunfos

8

1/4/8

José Mota - 10,7 por cento de triunfos

28

3/1/24

Daniel Ramos - 0 por cento de triunfos

9

0/2/7

Álvaro Pacheco - 0 por cento de triunfos

3

0/0/3

Vítor Campelos - 0 por cento de triunfos

2

0/0/2

Filipe Martins - 0 por cento de triunfos

3

0/1/2

Rui Borges - 0 por cento de triunfos

1

0/0/1

Sérgio Vieira - 0 por cento de triunfos

2

0/1/1

José Gomes - 0 por cento de triunfos

2

0/0/2

Paulo Sérgio - 0 por cento de triunfos

14

0/2/12

Paulo Turra

0 jogos

Pablo Villar

0 jogos