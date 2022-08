Pedro Amaral viveu um fim de semana de loucos. O lateral esquerdo do Rio Ave recebeu uma proposta do Torpedo de Moscovo na sexta-feira, que oferecia condições financeiras muito atrativas, o que naturalmente lhe mexeu com a cabeça.

O jogador acabou no sábado por optar não sair do Rio Ave, até porque não queria nesta altura delicada ir jogar para a capital russa, e no domingo tornou-se fundamental na vitória histórico por 3-1 sobre o FC Portro, ao apontar o segundo golo.