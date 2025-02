FIGURA: Miszta (Rio Ave)

Grande exibição do guarda-redes do Rio Ave, principal responsável pelo ponto conquistado. Miszta parou quase tudo o que tinha para parar e travou um duelo interessante com Rodrigo Mora, acabando por levar a melhor. Acabou traído por um colega, no golo de Otávio que valeu o empate.

MOMENTO DO JOGO: Erros fatais

Não há quem resista a tantos erros individuais. Foi uma mão cheia de disparates que valeram dois golos ao Rio Ave sem precisar de criar jogadas de entendimento. Tiago Djaló foi o primeio, seguiu-se Otávio e depois Pérez. Este último deu golo. No segundo tempo, Otávio fez a festa sozinho com mais dois erros, um dele fatal.

OUTROS DESTAQUES

Rodrigo Mora (FC Porto): Regresso em grande à titularidade de Rodrigo Mora. O jovem dragão pautou todo o jogo dos azuis e brancos e foi sempre uma seta apontada à baliza vilacondense. Não fosse a noite inspirada de Miszta e Mora tinha feito o gosto ao pé por mais do que uma vez. Esteve perto de marcar por duas vezes na primeira parte e uma na segunda. Acabou por baixar de rendimento no segundo tempo.