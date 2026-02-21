Sotiris Silaidopoulos anteviu neste sábado a visita do Rio Ave (15.º) ao líder FC Porto na 23.ª jornada da Liga, agendada para domingo (20h30). O encontro vai contar com arbitragem de David Rafael Silva e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.

Entre a defesa e a coragem

«Temos de estar muito focados e compactos a defender, mas também mostrar coragem e qualidade quando atacamos. Estamos a criar uma nova equipa. A formação é importante, mas o essencial é o comportamento e a forma como queremos jogar.»

Jogar na casa do líder

«São os melhores da Liga até agora. Sabemos que vai ser um jogo difícil, com muita pressão, mas temos de acreditar e aproveitar as nossas oportunidades.»