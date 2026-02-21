Rio Ave
Sotiris: «FC Porto? Temos de estar compactos, mas também mostrar coragem»
Treinador do Rio Ave garante que não vai ao Dragão apenas para defender
Sotiris Silaidopoulos anteviu neste sábado a visita do Rio Ave (15.º) ao líder FC Porto na 23.ª jornada da Liga, agendada para domingo (20h30). O encontro vai contar com arbitragem de David Rafael Silva e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.
Entre a defesa e a coragem
«Temos de estar muito focados e compactos a defender, mas também mostrar coragem e qualidade quando atacamos. Estamos a criar uma nova equipa. A formação é importante, mas o essencial é o comportamento e a forma como queremos jogar.»
Jogar na casa do líder
«São os melhores da Liga até agora. Sabemos que vai ser um jogo difícil, com muita pressão, mas temos de acreditar e aproveitar as nossas oportunidades.»
