O Rio Ave anunciou, esta terça-feira, a nomeação de Francisco Costa para o cargo de diretor técnico da Academia, criado no âmbito da reestruturação em curso no clube vilacondense.

Conhecido por «François», viveu quase toda a vida em Vila do Conde e mantém uma forte ligação ao Rio Ave: foi treinador no futebol de formação, adjunto na equipa principal, responsável pelo scouting e coordenador do futebol de formação.

Francisco Costa, de 51 anos, terá a seu cargo a gestão técnica de todas as equipas do futebol masculino do Rio Ave, desde os sub-14 até à equipa de sub-23.