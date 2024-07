O Rio Ave anunciou esta terça-feira a contratação de Georgios Okkas, médio centro de 20 anos, que chega da equipa sub-21 do Fulham e já treinou esta manhã

Trata-se de um jogador cipriota, que também nacionalidade australiana, que estava livre de contrato e que por isso foi contratado a custo zero. Georgios Okkas assinou por três temporadas.

O jogador fez a formação no Anorthosis Famagusta e em 2020 mudou-se para Inglaterra, onde realizou 90 jogos pelas camadas jovens do Fulham. Tem dez internacionalizações pelas seleções jovens do Chipre.